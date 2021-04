Serbia: presidente Parlamento Dacic, kosovari non accettano l'Accordo di Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro Albin Kurti e la presidente Vjosa Osmani "non accettano l'Accordo di Bruxelles" siglato fra Belgrado e Pristina nel 2013 per la normalizzazione dei rapporti. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento della Serbia, Ivica Dacic, ospite dell'emittente "Pink". Secondo Dacic, Kurti e Osmani sono sostenuti da una parte della comunità internazionale che "non è troppo incline" al dialogo Belgrado-Pristina mediato da Bruxelles e adesso le autorità kosovare "stanno cercando un compromesso" fra le diverse posizioni. Commentando le recenti dichiarazioni di Osmani secondo cui il dialogo dovrebbe essere condotto "su un piano di parità", Dacic ha ricordato la posizione di Pristina secondo cui "non hanno bisogno del dialogo" e che quest'ultimo, secondo le autorità kosovare, implica il riconoscimento del Kosovo. "Il problema per loro è che Belgrado insiste su un compromesso", ha osservato Dacic aggiungendo che la Serbia sosterrà sempre il principio della stabilità regionale e della riconciliazione. (segue) (Seb)