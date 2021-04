Abruzzo: programmazione 21-27, ecco gli assi su cui la Regione intende investire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Digitale, infrastrutture trasversali, transizione verde, inclusione e aree interne sono le aree strategiche su cui la Giunta regionale intende investire per il prossimo decennio, coinvolgendo nel dibattito oltre settecento soggetti partenariali. In attesa del riparto del governo, le stime per rilanciare il territorio abruzzese, attraverso gli assi di sviluppo indicati, si attestano su un ammontare di risorse pari a 2 miliardi e 200 milioni di euro, a titolarità propria dell'Abruzzo, per il prossimo ciclo di programmazione 2021-2027. La cifra è la risultante dei finanziamenti europei dedicati allo sviluppo regionale, sociale, alla pesca e allo sviluppo rurale (Fesr, Fse+; Feamp e Feasr); dei finanziamenti nazionali rivolti allo sviluppo e coesione (Fsc, Poc); e dei finanziamenti derivanti da risorse premiali connesse all'Accordo Provenzano. L'eventuale assegnazione di parte delle risorse del Pnrr alle regioni resta unicamente legata alle scelte del governo, tenendo presente che la Giunta regionale ha presentato il proprio contributo. La proiezione delle cifre in favore dell'Abruzzo sono state rese note dal presidente, Marco Marsilio, nel presentare, nel corso della conferenza stampa a latere dell'evento-webinar, il documento "Abruzzo Prossimo" che contiene la strategia per l'utilizzo, la gestione ed il monitoraggio delle nuove risorse e la definizione del nuovo modello di sviluppo, in un orizzonte di dieci anni. (segue) (Gru)