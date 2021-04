Abruzzo: programmazione 21-27, ecco gli assi su cui la Regione intende investire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia può essere sintetizzata in cinque "i", partendo da una innovazione di processo: ovvero la nascita di una Cabina di pilotaggio, interna alla Regione, che ha l'obiettivo di contrastare i rischi della sovrapposizione degli interventi, delle liste della spesa e delle progettualità poco coerenti con le esigenze del territorio. L'integrazione di tutti i fondi - si tratta della seconda "i" - rappresenta il caposaldo di Abruzzo Prossimo, giacché consentirà di finanziarie gli interventi in un quadro unitario di consistenze economiche, ottimizzando l'allocazione dei fondi in maniera razionale rispetto agli obiettivi e ai progetti. La "i" di identità declina gli assi di investimento sulla base dei fattori sociali, storici e culturali che connotano l'Abruzzo. Gli assi sono: a) Digitalizzare per competere; b) Infrastrutturare l'Abruzzo cerniera dell'Adriatico; c) Tutelare il territorio per centrare la transizione; d) Includere per contrastare le fragilità. Si aggiunge poi il tema trasversale: Riequilibrare l'Abruzzo per un benessere diffuso che darà centralità alle zone interne e alla valorizzazione dei sistemi urbani. (segue) (Gru)