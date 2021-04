Difesa: Guerini, minaccia missilistica è tema trasversale a cui guardiamo con attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello della difesa missilistica è un tema trasversale che interessa più domini: garantisce la protezione del territorio nazionale da minacce che arrivano dall’atmosfera, e per farlo si appoggia a sensori connessi a loro volta da sistemi di comunicazione e comando e controllo digitalizzati. Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, intervenuto oggi al webinar “La difesa missilistica: l’Europa e l’Italia” organizzato dall’Istituto affari internazionali (Iai). “Un tema che riguarda anche il nostro personale impegnato in missione e che, coinvolgendo anche il nostro sistema industriale, ci interessa molto”, ha detto, sottolineando una “maggiore diffusione” della minaccia missilistica, che oggi può arrivare sia da “grande potenze in grado di investire su nuove frontiere grazie ad un raggio di azione globale”, sia da attori regionali “che vedono nei sistemi missilistici strumenti di deterrenza molto convenienti, essendo in grado di colpire a grande distanza con un investimento economico inferiore rispetto a quello sostenuto da chi deve difendersi”. Nella costante rincorsa tra la spada e lo scudo, ha aggiunto, la prima “è più avvantaggiata in questo campo”. (Ems)