Covid: Fd'I, Murgia non merita di presenziare in tv, chieda scusa a Forze armate

- "Ancora una volta la signora Murgia non perde occasione per tacere, offendendo non solo il generale Figliuolo, ma tutti i nostri uomini e donne in divisa che stanno dando, ogni giorno, prova di quanto il loro operato sia essenziale e prezioso in questa fase critica per la nazione". Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati di Fratelli d'Italia (Fd'I) della commissione Difesa Salvatore Deidda, Wanda Ferro e Davide Galantino. "Certi personaggi, liberi di offendere chi sacrifica la propria vita per difendere la nostra, non meritano di presenziare nelle trasmissioni tv. La Murgia chieda immediatamente scusa alle Forze armate e alle Forze dell'ordine", aggiungono i tre deputati. (Com)