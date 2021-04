Usa: Biden punta a incassare 2.500 miliardi di dollari con aumento tasse su imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso l’innalzamento dal 21 al 28 per cento dell’aliquota dell’imposta sulle imprese, l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden punta a raccogliere 2.500 miliardi di dollari di entrate fiscali in 15 anni. Lo si legge in un rapporto del dipartimento del Tesoro pubblicato in concomitanza con la presentazione nel dettaglio del nuovo piano infrastrutturale da 2.300 miliardi di dollari da parte della segretaria Janet Yellen. L’iniziativa, ha spiegato Yellen, comporterà dei cambiamenti per le aziende statunitensi che hanno abbassato o eliminato il loro imponibile fiscale, spesso portando i loro profitti all’estero. “Le nostre entrate fiscali sono già al livello più basso da diverse generazioni a questa parte. Se continuano a calare, avremo meno denaro da investire in strade, ponti, banda larga e ricerca e sviluppo”, ha spiegato la segretaria al Tesoro, ripresa dal “New York Times”. L’aumento dell’aliquota sulle imprese è uno dei pilastri del piano infrastrutturale annunciato il mese scorso da Biden e, secondo l’amministrazione, porterà il livello di tassazione negli Stati Uniti in linea con quello di altre economie avanzate, contribuendo allo stesso tempo a ridurre le diseguaglianze. Inoltre, resterebbe comunque a un livello più basso rispetto a quello antecedente i tagli fiscali del 2017 da parte dell’ex presidente Donald Trump. “Il giusto approccio alla tassazione sulle imprese sta nel mantenere la competitività degli Stati Uniti proteggendo nel contempo le entrate fiscali. Attualmente, vi è un fallimento su entrambi i fronti”, si legge nel rapporto del Tesoro. (segue) (Nys)