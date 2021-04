Usa: Biden punta a incassare 2.500 miliardi di dollari con aumento tasse su imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano americano per il lavoro promosso dalla Casa Bianca include anche iniziative per contrastare i cambiamenti climatici, in particolare attraverso la sostituzione dei sussidi sui combustibili fossili con incentivi fiscali che promuovano la produzione di energia pulita. Alcune grandi compagnie Usa, tra le quali Amazon, hanno già espresso il proprio sostegno per il piano, che tuttavia è avversato dal Partito repubblicano e da buona parte della comunità imprenditoriale. Diversi osservatori hanno rilevato la possibilità che molte grandi aziende possano decidere di delocalizzare a fronte dell’aumento delle tasse. Si tratta di un’eventualità che l’amministrazione sta cercando di scongiurare attraverso un accordo a livello internazionale su una tassa minima globale, per la quale la stessa Yellen ha lanciato di recente un appello ai partner del G20 e dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). (Nys)