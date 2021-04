Difesa: Guerini, sicurezza italiana contro minaccia missilistica è garantita dalla Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza nazionale dell’Italia rispetto alla minaccia missilistica è tutelata dalla Nato: la difesa integrata dell’Alleanza mette a sistema le capacità degli Stati membri e rappresenta un’importante forma di deterrenza per l’Europa. Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, intervenuto oggi al webinar “La difesa missilistica: l’Europa e l’Italia” organizzato dall’Istituto affari internazionali (Iai). “La Nato sta adattando la propria postura anche in base allo sviluppo della capacità missilistica da parte di Paesi come la Russia: la presenza di sistemi statunitensi in Europa e in Turchia, insieme al comando militare integrato, cementa il legale transatlantico”, ha detto, spiegando che in questo contesto i Paesi europei collaborano con gli Stati Uniti per rispondere alla sfida tecnologica rappresentata dalla nuova generazione di sistemi missilistici. (Ems)