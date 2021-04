Ricerca: Ingv su Campi Flegrei, evidenziate cause microsismicità di ultimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le variazioni nei parametri sismici e geochimici dell'area della Solfatara e di Pisciarelli ai Campi Flegrei (Pozzuoli - Napoli) sarebbero causate dalla pressione cui è sottoposta a struttura presente nel sottosuolo della Solfatara. Questi i risultati dello studio multidisciplinare condotto dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) Hydrothermal pressure-temperature control on CO2 emissions and seismicity at Campi Flegrei (Italy) appena pubblicato sul 'Journal of Volcanology and Geothermal Research'. "Negli ultimi anni nei Campi Flegrei, in particolare nella zona della Solfatara e di Pisciarelli, è stata osservata una più frequente attività sismica e un aumento delle stime di temperatura e pressione basate sulla composizione dei gas emessi dalle fumarole campionate. La variazione di questi parametri", afferma in una nota Giovanni Chiodini, ricercatore dell'Ingv e primo autore dello studio, "ci ha indotto ad analizzare insieme tutti i dati disponibili dell'area, per dare una interpretazione complessiva del fenomeno". (segue) (Com)