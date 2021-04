Nord Macedonia: premier Zaev e dirigenza Lidl a colloquio su nuovi investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier della Macedonia del Nord, Zoran Zaev, è stato oggi a colloquio con i rappresentanti della catena commerciale tedesca Lidl. Secondo una nota del governo macedone, al centro dell'incontro è stato il prossimo avvio da parte dell'azienda tedesca di investimenti nel Paese balcanico. La dirigenza di Lidl ha sottolineato che la società prevede di realizzare il suo primo investimento nella Macedonia del Nord costruendo un centro logistico che funzionerà come punto di approvvigionamento per la catena dei negozi ancora da realizzare. Lidl intende aprire in Macedonia del Nord alcuni punti vendita nelle città a maggiore concentrazione demografica. I piani di investimento di Lidl nella Macedonia del Nord mirano a realizzare una cooperazione a lungo termine, sostenibile e responsabile, secondo quanto precisa la nota governativa. Il premier Zaev ha sottolineato che i nuovi investimenti sono di grande importanza per il Paese e per la sua economia. Zaev ha accolto con favore le pratiche utilizzate da Lidl in termini di mercato del lavoro, formazione dei suoi dipendenti e modello di impresa. Il primo ministro ha poi ribadito l'importanza di rafforzare ulteriormente la cooperazione economica con la Germania. La Macedonia del Nord vede già la presenza di circa 200 imprese tedesche che impiegano oltre 28 mila dipendenti. (Seb)