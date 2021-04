Credito: ancora attive moratorie su prestiti del valore di 173 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le moratorie attive a favore di società non finanziarie riguardano prestiti per circa 130 miliardi. Per quanto riguarda le Pmi, sono ancora attive sospensioni ai sensi dell'articolo 56 del Dl 'Cura Italia' per 126 miliardi. La moratoria promossa dall'Abi riguarda al momento 6 miliardi di finanziamenti alle imprese. Sono attive moratorie a favore delle famiglie a fronte di prestiti per 36 miliardi di euro, di cui 5 miliardi per la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa (accesso al Fondo Gasparrini). Le moratorie dell'Abi e dell'Assofin rivolte alle famiglie riguardano circa 9 miliardi di prestiti. Sulla base della rilevazione settimanale della Banca d'Italia, si stima che le richieste di finanziamento pervenute agli intermediari ai sensi dell'articolo 13 del dl Liquidità (Fondo di Garanzia per le Pmi) abbiano continuato a crescere nella seconda metà di marzo, a 1,68 milioni, per un importo di finanziamenti di circa 143 miliardi. Al 26 marzo è stato erogato circa il 94% delle domande per prestiti interamente garantiti dal Fondo. Il ministero dello Sviluppo economico e Mediocredito Centrale (Mcc) segnalano che sono complessivamente 1.869.809 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia nel periodo dal 17 marzo 2020 al 6 aprile 2021 per richiedere le garanzie ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre 152,6 miliardi di euro. (segue) (Com)