Roma 2021: Zevi, strappo Italia viva? Subito primarie

- "Italia viva appoggerà Calenda? Sono solo giochini di riposizionamento 'vecchio stampo'. Mi pare singolare sostenere un candidato sulla base dei sondaggi anziché analizzare nel merito i problemi della città. In ogni caso, un motivo in più per fissare definitivamente la data di svolgimento delle primarie, che auspico siano anche sul programma e non solo sul candidato a sindaco. I romani devono poter scegliere, non subire ancora una volta scelte prese sulla loro testa nelle stanze di partiti e partitini". Lo dice in una nota il candidato a sindaco di Roma, Tobia Zevi."E' da un anno che giro per la città incontrando cittadini, associazioni, comitati. Non ho mai avuto il piacere di interloquire con un esponente di Italia viva. Da loro nessuna proposta, nessuno spunto, nessuna idea. Solo tattica politica. Il rilancio di Roma merita certamente un salto di qualità anche nello stile della politica", conclude. (Com)