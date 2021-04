Difesa: Guerini, per contrastare minaccia missilistica cruciali cooperazione e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo di capacità militari tali da garantire un adeguato grado di protezione dalla minaccia missilistica richiede un’importante cooperazione internazionale: nessun Paese europeo è in grado di farlo da solo. Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, intervenuto oggi al webinar “La difesa missilistica: l’Europa e l’Italia” organizzato dall’Istituto affari internazionali (Iai). “Costruendo insieme si ottengono risultati migliori per le Forze armate, economie di scala e un maggiore sviluppo tecnologico e industriale, rafforzando al contempo la difesa europea in un’ottica di collaborazione con la Nato: ciò può avvenire solo attraverso la cooperazione costruttiva tra Paesi e i rispettivi settori industriali”, ha spiegato, sottolineando la necessità di “cogliere le sollecitazioni per la certezza e la continuità delle risorse”. Su quest’ultimo fronte, ha continuato il ministro, sono stati fatti passi avanti importanti grazie alle “risorse messe in campo dall’ultima legge di bilancio” e al Fondo pluriennale per gli investimenti nella difesa. “Abbiamo come Paese l’esigenza di un recupero sotto il profilo degli investimenti: il mio impegno è garantire in Italia il sostegno sul piano finanziario e politico, favorendo al contempo la cooperazione europea nella convinzione che in un settore come il nostro non c’è una risposta se non è comune”, ha concluso (Ems)