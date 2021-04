Salerno: Udc, basta chiacchiere, centrodestra si organizzi per amministrative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I tempi ormai sono maturi perché il centrodestra si sieda attorno ad un tavolo per individuare ed indicare il nome del prossimo candidato a sindaco nella città di Salerno". Così Mario Polichetti, coordinatore provinciale dell'Udc, e Aniello Salzano, coordinatore cittadino dell'Udc, fanno il punto sulla situazione politica attuale nella città d'Arechi ma non solo: "Riteniamo che sia proprio del tutto inutile cincischiare ancora quando è chiaro che ulteriori perdite di tempo rendono più complicato organizzare una campagna elettorale che presuppone non solo un'aggregazione solida, uno schieramento forte e con rappresentanti importanti dei vari segmenti della nostra realtà, ma anche la redazione di un programma innovativo capace di risollevare le sorti di una città in ginocchio con un'economia in grande affanno". Gli esponenti Udc hanno detto: "E' del tutto superfluo continuare la litania che a Salerno si può decidere solo dopo che anche a Napoli siano stati individuati il percorso, le aggregazioni, le alleanze ed il candidato". (segue) (Ren)