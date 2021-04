Scuola: Pd, lezioni in presenza il prima possibile già nei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo del Partito democratico in commissione Istruzione e Cultura della Camera sottolinea che "oggi i bambini e i ragazzi italiani sono tornati a scuola anche in zona rossa. Esprimiamo la nostra soddisfazione per questo risultato - si legge in una nota -, anche se non riguarda ancora tutti gli studenti italiani. E questo è un limite da superare al più presto. Velocità nella decisione, efficacia nell'individuazione dei presidi sanitari, collaborazione istituzionale fra livelli diversi di governo nazionale, regionale e locale. Il gruppo Pd della commissione Istruzione e Cultura Camera, in collaborazione con gli altri gruppi della maggioranza, con una propria mozione, presentata oggi in Aula, vuole impegnare il governo perché, una volta garantite tutte le condizioni di sicurezza, si proceda a tornare alle lezioni in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado il prima possibile, nei prossimi giorni". La nota, poi, prosegue: "Il danno provocato ai nostri bambini e giovani ormai è verificato, sia in termini di apprendimento che in termini di salute psicofisica. Per poter aprire in sicurezza è necessario che tutte le istituzioni, dal ministero alle Regioni, fino ai Comuni, attivino le necessarie misure per il contenimento del contagio in ambiente scolastico e nel territorio, in particolare nel trasporto pubblico locale. Il Pd è accanto alle famiglie, ai bambini e ai giovani per garantire loro conoscenza, relazioni, socialità e salute attraverso la scuola in presenza". (Com)