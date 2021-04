Torino: Santa Rita, uomo di 90 anni trovato morto in casa con segni di coltellate sul corpo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 90 anni è stato trovato morto con i segni di diverse coltellate sul corpo nel suo appartamento in via Tripoli, nel quartiere di Santa Rita. E' successo oggi, intorno alle 16,40, a Torino. A intervenire sono stati i Carabinieri del Comando Provinciale di Torino, che indagano sull'accaduto. Stando a una primissima analisi la vittima, che è stata trovata sola in casa, sarebbe stata colpita con un coltello da cucina. L'appartamento è in ordine. (Rpi)