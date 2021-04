Turchia: Calderoli (Lega), grave gesto contro von der Leyen, Erdogan calpesta da anni diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lieto di vedere che un brutto gesto, una poltrona negata alla von der Leyen, abbia finalmente fatto capire al Pd e alle sinistre europee che Erdogan non è degno di poter dialogare con l'Europa. La Lega lo ripete inascoltata da vent'anni". Lo sottolinea in una nota il senatore Roberto Calderoli, vicepresidente di palazzo Madama. "Gesto ignobile e meschino quello fatto alla von der Leyen, ma chi si scandalizza oggi per un gesto maschilista dove era nei mesi o anni scorsi quando Erdogan massacrava i curdi in Kurdistan e gli armeni nel Nagorno Karaback, dove era quando invadeva le acque di Cipro, dove era quando migliaia di oppositori al suo regime venivano incarcerati o esiliati o peggio ancora? Dove erano le sinistre quando Erdogan lanciava strali contro la Francia e casualmente qualche giorno dopo un jihadista causava una strage a Nizza? Brutto gesto la sedia negata alla von de Leyen, ma qui - conclude Calderoli - parliamo di un regime che nega i diritti umani e provoca genocidi". (Com)