Vaccini: Nocerino (M5s), chiedo a Figliuolo confronto su situazione Lombardia e caregiver

- “Il disdicevole caos in cui versa la campagna vaccinale nella mia regione, la Lombardia, e il problema ancora irrisolto delle vaccinazioni per caregiver e badanti che assistono persone fragili e anziani: su questi temi ricevo quotidianamente domande dai miei concittadini e il mio ruolo di portavoce mi impone di dar loro una riposta”. Lo scrive su Facebook la senatrice lombarda del Movimento 5 Stelle Simona Nocerino spiegando che “per questo ho chiesto udienza al commissario per l'emergenza Covid, il generale Figliuolo, ma per ben quattro volte in un mese il nostro appuntamento è stato rimandato. Pur consapevole del carico di lavoro del commissario, ritengo doveroso che un servitore dello Stato trovi il tempo di rispondere a un parlamentare che gli sottopone le preoccupazioni e i dubbi dei cittadini. Mi auguro che questo avvenga al più presto". (Com)