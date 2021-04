Difesa: Vecciarelli, missili balistici sono un game changer a cui dovremo adattarci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proliferazione di missili balistici mette a disposizione un vettore in grado di creare danni devastanti a grande distanza, mettendo in pratica la potenza di fuoco del mezzo aereo con dinamiche finora non contemplate. Così il generale Enzo Vecciarelli, capo di Stato maggiore della Difesa, intervenuto oggi al webinar “La difesa missilistica: l’Europa e l’Italia” organizzato dall’Istituto affari internazionali (Iai). “Un armamento di questo tipo è sicuramente un game changer: le grandi potenze dovranno adattarsi di conseguenza, e noi dovremo confidare nel sostegno che ci verrà dato nell’ambito della Nato”, ha detto, aggiungendo che al momento la cooperazione con gli alleati costituisce l’unica soluzione contro questo tipo di minacce. “Stiamo lavorando perché nel medio periodo si possa disporre di sistemi in grado di garantire una sicurezza adeguata: abbiamo pensato di dotarci di sistemi di counter Uas, ma riteniamo siano anche necessari programmi di space situational awareness”, ha continuato, ribadendo l’esigenza soprattutto in Italia di un dialogo rafforzato tra difesa e industria, che è “ben posizionata nel contesto internazionale e in grado di entrare in quei programmi che ci porranno in termini temporali adeguati nelle condizioni di poter fronteggiare queste nuove minacce”. (Ems)