Roma: presidente Municipio X, sottoscritto manifesto intenti contratto di fiume Tevere Castel Giubileo-Foce

- La presidente del Municipio Roma X Giuliana Di Pillo, in una nota dichiara: "Oggi abbiamo ufficialmente sottoscritto il Manifesto d'Intenti al contratto di Fiume Tevere Castel giubileo-Foce, promosso dall'Agenda Tevere onlus, portando a termine l'iter di adesione con cui questa Amministrazione riconosce l'importanza dello strumento per dare corso alla corretta fruizione pubblica delle aree arginali e delle fasce di naturalità delle golene in molti casi interdette, nonché, per promuovere attività produttive e di promozione turistico-culturale nel rispetto dei principi di sostenibilità e tutela ambientale". "I contratti di fiume - aggiunge - sono strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata, finalizzati a perseguire la tutela e la corretta gestione delle risorse idriche, la valorizzazione dei territori fluviali, la salvaguardia dal rischio idraulico e lo sviluppo locale, strumenti che possono riguardare sia fiumi ma anche laghi, tratti di costa, acque di transizione di foce e di falda. Un percorso che abbiamo intrapreso e stiamo perseguendo anche nei confronti della tutela della costa per valorizzare le peculiarità potenziali di sviluppo del territorio". (Com)