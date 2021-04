Milano: muore dopo cedimento balaustra ponte, pm indagano per omicidio colposo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È contestata l'ipotesi di reato di omicidio colposo nel fascicolo relativo alla morte di Andrea E., il 40enne deceduto in ospedale dopo essere precipitato lo scorso venerdì da un ponte sul Naviglio Martesana per il cedimento di un tratto della balaustra. Al momento l'indagine, coordinata dall'aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Isabella Samek Lodovici, è a carico di ignoti. Gli inquirenti sono al lavoro per identificare con esattezza le persone incaricate della gestione e della manutenzione della struttura nota anche come "el Pont del Pan Fiss". Stando a quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale, intorno alle 18.30 Andrea E. era appoggiato alla balaustra mentre si trovava in compagnia di alcuni amici. All'improvviso il pezzo è crollato e il 40enne è caduto per circa quattro metri sbattendo violentemente la testa sul selciato davanti alla Cassina de' Pomm. A poco è servito il trasporto d'urgenza all'ospedale Niguarda dove Andrea E. è morto poche ore dopo. (Rem)