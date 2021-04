Mali: governo Usa chiede di stabilire "calendario definito" per prossime elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il segretario generale aggiunto delle Nazioni Unite per le operazioni di pace, Jean-Pierre Lacroix, ha sottolineato l'importanza che il processo elettorale si svolga in tempo. "Incoraggio gli attori politici maliani a lavorare in uno spirito di compromesso e ad attuare riforme volte a creare un ambiente favorevole a elezioni pacifiche, inclusive, trasparenti e credibili", aggiungendo che queste elezioni "rappresentano la cartina di tornasole dell'attuale transizione e un passo necessario verso il ritorno del Mali al governo costituzionale". A sua volta, il vice ambasciatore francese alle Nazioni Unite, Nathalie Broadhurst, ha definito "essenziale che il processo sia accompagnato da un dialogo aperto e approfondito con l'intera classe politica e con i rappresentanti della società civile". "Incoraggiamo le autorità di transizione ad accelerare i preparativi per le elezioni del marzo 2022", ha aggiunto. Durante l'incontro, in cui non sono state discusse le accuse contro la Francia emerse da un rapporto delle Nazioni Unite su un raid aereo condotto nel centro del Paese e nel quale sono morti anche 19 civili, Jean-Pierre Lacroix ha parlato di "deterioramento della situazione della sicurezza nel centro e nord del Mali". "Dall'inizio dell'anno, le truppe Minusma e le forze di sicurezza e difesa maliane hanno subito ripetuti attacchi e perdite significative, mentre diverse grandi città vivono sotto la costante minaccia di gruppi armati", ha sottolineato. (Res)