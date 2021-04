Usa: JpMorgan Chase prevede un boom economico che potrebbe protrarsi fino al 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia degli Stati Uniti assisterà “probabilmente” a un boom che potrebbe “facilmente” protrarsi fino al 2023. Lo scrive il direttore esecutivo di JpMorgan Chase, Jamie Dimon, in una lettera agli azionisti pubblicata quest’oggi. Il documento, che secondo il “New York Times” ha ampia diffusione tra gli operatori di Wall Street, prevede un’impennata dell’economia trainata, in particolare, da una combinazione di “risparmi eccessivi, spesa pubblica, vaccinazioni ed euforia per la fine della pandemia”. Secondo Dimon, inoltre, l’aumento dell’inflazione potrebbe essere un fenomeno “più che temporaneo”, in grado di indurre la Federal Reserve ad aumentare in maniera “aggressiva” i propri tassi di interesse. Nella sua analisi Dimon scrive anche che “le banche stanno giocando un ruolo sempre più marginale nel sistema finanziario”, data la presenza nel mercato di grandi compagnie finanziarie e di “Amazon, Apple, Facebook, Google e ora Walmart”, la cui attività dovrebbe essere “regolamentata più rigidamente”. (segue) (Nys)