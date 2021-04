Usa: JpMorgan Chase prevede un boom economico che potrebbe protrarsi fino al 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La crescita di tali attori "è stata resa in parte possibile dalla possibilità di eludere le regole bancarie". Sul piano internazionale, secondo il dirigente di JpMorgan Chase "i cinesi vedono che gli Stati Uniti stanno perdendo terreno sul fronte della tecnologia, delle infrastrutture e dell'istruzione, che sono un Paese lacerato e politicamente paralizzato, con diseguaglianze sociali e di reddito, incapace di coordinare le politiche governative (fiscali, monetarie, industriali e normative) in maniera da raggiungere gli obiettivi strategici. Sfortunatamente, di recente c'è molta verità in questa analisi". Secondo Dimon, "la soluzione non sta semplicemente nella sostituzione dei combustibili fossili". "Affrontare il problema dei cambiamenti climatici non significa abbandonare le compagnie che producono e usano i combustibili fossili, ma collaborare con loro per ridurne l'impatto ambientali". In questo senso vi sono "grandi opportunità per le attività e le tecnologie sostenibili e a basse emissioni". Quest'ultima è la più lunga lettera pubblicata finora da Dimon, con oltre 66 pagine e 35 mila parole.