Difesa: Profumo (Leonardo), contro minaccia balistica serve approccio stratificato basato su interoperabilità

- Quello della difesa missilistica è un tema fondamentale: per le tecnologie coinvolte e la complessità delle minacce, riteniamo che sia necessario un approccio stratificato in più dimensioni, basato sui concetti di integrazione e interoperabilità. Così Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, intervenuto oggi al webinar “La difesa missilistica: l’Europa e l’Italia” organizzato dall’Istituto affari internazionali (Iai). “Si tratta di ambiti – quello dei satelliti, della situational awareness, dei radar e dei sistemi di comunicazione – in cui Leonardo vantava già competenze importanti: negli ultimi anni abbiamo investito molto su elettronica e digitale, perché puntiamo ad essere un player in grado di giocare un proprio ruolo in questo sistema integrato”, ha spiegato. (Ems)