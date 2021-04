Covid: Putin a premier armeno Pashinyan, presto risolveremo problema consegne vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha promesso al primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, di risolvere i problemi relativi alle forniture di vaccini contro il Covid-19. Pashinyan si trova a Mosca in visita ufficiale e durante l’incontro con Putin ha affermato che Erevan intende acquistare vaccini russi poiché hanno dimostrato la loro efficacia. "È molto importante per noi che l'Armenia abbia l'opportunità di acquistare questo vaccino", ha detto Pashinyan. Putin ha risposto spiegando che questo problema sarà risolto. "Penso che risolveremo il problema. Senza fare alcun danno ai cittadini e ai consumatori russi. Il nostro volume di produzione è paragonabile alla domanda all'interno del Paese", ha risposto Putin. Secondo Pashinyan, domani l'Armenia riceverà il primo lotto di vaccini anti Covid-19 dalla Russia e si aspetta ulteriori forniture. "Stiamo lavorando a stretto contatto per contrastare la pandemia di Covid-19, domani riceveremo il primo lotto di vaccino russo e speriamo di acquistare una grande quantità di preparato perché ha dimostrato la sua efficacia nella pratica", ha detto il primo armeno ministro. Pashinyan ha anche affermato che l'Armenia riceverà 15 mila dosi del vaccino russo, aggiungendo che il Paese ha bisogno di più di un milione di dosi. (Rum)