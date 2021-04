Mali: Di Maio domani a Bamako, l’obiettivo è rafforzare la presenza italiana nel Sahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è atteso domani in visita a Bamako, in Mali, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la presenza italiana nella regione del Sahel. In questa regione, come affermato dallo stesso Di Maio in un’intervista a “Radio anch’io”, “la situazione è ancora più difficile” rispetto a quella libica, soprattutto perché “le rotte migratorie passano dal Sahel e sono rotte di persone disperate che attraversano l’Africa e arrivano alle coste europee, spesso italiane. Stiamo aprendo diverse ambasciate nella regione e stiamo per inaugurare un’ambasciata a Bamako, in Mali”, ha aggiunto il ministro, senza confermare o meno se la sua presenza di domani a Bamako sarà effettivamente finalizzata ad inaugurare la nuova rappresentanza diplomatica italiana. La visita di Di Maio giunge peraltro in un momento estremamente delicato per la regione, teatro di una recrudescenza jihadista senza precedenti che – specie nella cosiddetta “zona dei tre confini” fra Mali, Niger e Burkina Faso – l’ha trasformata nel nuovo epicentro del terrorismo jihadista internazionale. (segue) (Res)