Mali: Di Maio domani a Bamako, l’obiettivo è rafforzare la presenza italiana nel Sahel (2)

- In virtù della sua importanza geostrategica a cavallo tra l’Africa sub-sahariana e l’area euro-mediterranea, il Sahel è diventata da tempo una priorità per l’Italia, come dichiarato la scorsa settimana dallo stesso ministro Di Maio in occasione dell’audizione alle commissioni Esteri riunite di Camera e Senato sulle linee programmatiche del ministero degli Esteri. “Dal 2017 abbiamo potenziato la nostra presenza diplomatica, con l’apertura di ambasciate in Niger e Burkina Faso, cui seguiranno entro l’anno Mali e, immediatamente dopo, Ciad. Dal 2018 è attiva la missione bilaterale di formazione in Niger e contribuiamo a tutte le missioni Ue e Onu nell’area. Dal 2020, partecipiamo alla Coalizione per il Sahel, dove stiamo dispiegando il nostro primo contingente nella Task Force Takuba per la lotta al terrorismo. L’Italia è anche un partner tradizionale dei Paesi della regione sul piano dell’assistenza umanitaria, dello sviluppo sostenibile e della gestione del fenomeno migratorio”, ha sottolineato Di Maio in quel frangente. (segue) (Res)