Mali: Di Maio domani a Bamako, l’obiettivo è rafforzare la presenza italiana nel Sahel (7)

- La visita di Di Maio avviene inoltre in un momento delicato per la Francia, la cui presenza militare nel Sahel ha sollevato da un lato un diffuso sentimento popolare anti francese, dall'altro pressanti richieste tra le file dell'opposizione parigina per ottenere una riduzione degli effettivi sul campo, sull'onda di un crescente bilancio di vittime militari francesi (55 dall'inizio dell'operazione Serval, nel 2013). Un'ipotesi, la riduzione degli effettivi, che è stata presa in considerazione "a lungo termine" dallo stesso presidente Emmanuel Macron, più propenso tuttavia per il momento a promuovere un allargamento europeo della coalizione anti jihadista finora sostenuta dai Paesi del G5 Sahel (Mali, Ciad, Burkina Faso, Niger e Mauritania), per condividerne i costi logistici e umani. La strategia francese di ritirarsi dalla "prima linea" risponde in effetti anche ad una crescente diffidenza operativa nei confronti dei militari di stanza nel Sahel: lo stesso neo presidente del Niger, Mohamed Bazoum, ha definito la presenza di Barkhane nell'area un "relativo e condiviso fallimento", e ha aperto ad una riduzione delle truppe terrestri francesi, dietro richiesta di mantenere le forze aeree. In questo contesto, l'accelerata diplomatica italiana potrebbe contribuire da un lato a rafforzare la fiducia dei paesi saheliani nella rinnovata coalizione occidentale, dall'altro a far affermare una diversa strategia estera rispetto a quella dei cugini francesi. (segue) (Res)