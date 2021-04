Mali: Di Maio domani a Bamako, l’obiettivo è rafforzare la presenza italiana nel Sahel (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad appesantire la posizione di Parigi sono arrivate di recente le conclusioni dell'indagine condotta dalla Divisione diritti umani della Missione Onu in Mali (Minusma), supportata dalla polizia forense delle Nazioni Unite, secondo la quale il raid aereo condotto il 3 gennaio scorso dalle forze aeree della missione francese Barkhane vicino al villaggio di Bounti, nel Mali centrale, ha ucciso anche 19 civili e non solo miliziani jihadisti, come ripetutamente sostenuto da Parigi. In un comunicato diffuso a pochi minuti dalla pubblicazione del rapporto, il ministero della Difesa di Parigi ha respinto le conclusioni dell'indagine ed espresso "numerose riserve" sulla metodologia applicata, che "oppone testimonianze locali non verificabili e ipotesi non corroborate da prove al robusto metodo di intelligence dell'esercito francese, inquadrato dalle esigenze del diritto internazionale". Il capo di Stato maggiore dell'esercito francese in persona, Francois Lecointre, ha dichiarato di contestare "assolutamente le conclusioni del rapporto delle Nazioni Unite", ma il caso evoca possibili errori militari sulla pelle dei civili e non è l'unico: la scorsa settimana la forza Barkhane è stata nuovamente messa sotto accusa dopo che sei giovani tuareg sono morti durante un attacco condotto mercoledì 24 marzo con un drone nella zona di Talataye, nel nord del Paese, in circostanze non ancora chiarite. (Res)