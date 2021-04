Covid: Cooke (Ema), mortalità malattia più alto di rischio effetti collaterali vaccino AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rischio di mortalità per il Covid-19 è molto più alto di quello derivante da rari effetti collaterali legati alle somministrazioni del vaccino di AstraZeneca. Lo ha detto la direttrice esecutiva dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), Emer Cooke. "Il rischio sembra predominante nelle donne più giovani di 60 anni" e "quello che ora sappiamo è che il Covid è una malattia molto seria e che i benefici del vaccino sono stati provati. Per questo, i benefici superano i rischi", ha detto, dal canto suo, la presidente del Comitato per la sicurezza dell'Ema, Sabine Straus. "Penso che sia molto importante usare i vaccini che abbiamo", ha aggiunto Cooke. "Questi sono effetti molto rari: il rischio di mortalità dal Covid è molto più alto dei rischi di mortalità da questi effetti collaterali. Penso sia importante dare il messaggio che i vaccini ci aiutano nella lotta al Covid e che è importante che continuiamo a usarli", ha specificato Cooke. (Beb)