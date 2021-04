Vaccino: Mandelli, ok protocollo con aziende, è proposta FI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il protocollo per le vaccinazioni nelle aziende e negli studi professionali siglato da governo, sindacati, associazioni e imprese, va nella direzione tracciata da Forza Italia già alcune settimane fa. Nel piano vaccinale che abbiamo redatto, e che è stato in molte parti concretizzato dal Commissario all'emergenza Figliuolo, abbiamo infatti sottolineato l'importanza strategica delle aziende e dei medici di medicina del lavoro per imprimere un'accelerazione alla campagna vaccinale". Lo dichiara il deputato e responsabile sanità di Forza Italia Andrea Mandelli. "Abbiamo indicato la vaccinazione dei lavoratori direttamente nelle aziende, dotate di appositi spazi dedicati e attrezzati, come uno degli snodi necessari a raggiungere il maggior numero di cittadini nel minor tempo possibile. Siamo perciò soddisfatti che il governo abbia seguito questa strada", conclude. (Com)