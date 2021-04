Aerospazio: Saccoccia (Asi), fra Italia e Russia esiste una cooperazione molto importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione fra Italia e Russia in ambito aerospaziale ha una grande importanza, anche in ambito europeo. Lo ha affermato il presidente dell'Agenzia spaziale italiana (Asi), Giorgio Saccoccia, intervenendo alla videoconferenza "Russia-Italia: uniti nello spazio", organizzato dal Centro di cultura russo a Roma. Saccoccia ha ricordato il 60mo anniversario del primo volo nello spazio del cosmonauta sovietico Jurij Gagarin, un evento a cui "pensare con commozione" perché ha "posto le basi" a tutti quei progetti "in cui oggi siamo coinvolti". I progressi tecnologici, l'innovazione, la conquista dello spazio, sono partiti dal primo volo di Gagarin, come ha ribadito il presidente dell'Asi. Saccoccia ha poi menzionato gli importanti programmi di cooperazione aerospaziale fra Italia e Russia, fra cui la missione europea ExoMars. Tale progetto per l'Italia è un "fiore all'occhiello", su cui "lavora la nostra industria". Asi e Roscomos grazie a questo programma hanno avviato una serie di collaborazioni molto importanti, ha aggiunto Saccoccia. (Res)