Trasporti: Ciacciarelli (Lega), garantire sicurezza sui mezzi Cotral

- Il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega), in una nota dichiara: "Quanto sta emergendo sui mezzi Cotral del Lazio non è affatto una sorpresa". "Il covid - spiega - si diffonde soprattutto nell'ambito del trasporto regionale come hanno stabilito i Nas. Occorre quindi un controllo concreto sull'aumento del numero di mezzi Cotral, una verifica sull'effettivo distanziamento sui mezzi di trasporto pubblico locale, eventualmente anche misurazione della temperatura degli studenti prima di farli salire sui bus, o in alternativa l'esibizione del certificato che attesti la negatività al tampone Covid-19; una convenzione con il privato per l'utilizzo di mezzi privati (oltre Cotral ); un report settimanale sul numero di studenti che hanno usufruito dei mezzi; la sanificazione dei mezzi; Senza tutte queste accortezze non è possibile andare a scuola in sicurezza. Dalle parole si passi ai fatti". (Com)