Lombardia: Foroni e Sertori, approvato piano di manutenzione alvei corsi d'acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato approvato dalla giunta regionale lombarda il programma straordinario di interventi, aggiornato nelle quantità e nelle procedure, per la manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua, attraverso la movimentazione e l'estrazione di sabbia, ghiaia o di altro materiale. La delibera, proposta dal presidente, Attilio Fontana, di concerto con gli assessori al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, e agli Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, quantifica inoltre il canone applicabile, negli anni 2021 e 2022, alle escavazioni in alveo, ai pronti interventi e alle manutenzioni urgenti, nell'importo di 1 euro per metro cubo di materiale estratto. L'intento - spiega una nota della Regione - è realizzare gli interventi, previa assegnazione della concessione (tramite gara) e definizione delle modalità di rilascio, entro l'aprile del prossimo anno. "L'accumulo di sedimenti nei corsi d'acqua - hanno spiegato gli assessori Sertori e Foroni - causa un aggravio delle condizioni di rischio di esondazione, specialmente nelle aree urbanizzate od occupate da infrastrutture, anche di carattere strategico". (segue) (Com)