Lombardia: Foroni e Sertori, approvato piano di manutenzione alvei corsi d'acqua (2)

- "L'obiettivo - hanno aggiunto Sertori e Foroni - è ripristinare la funzionalità idraulica di torrenti e fiumi, mediante interventi mirati a ripristinare sufficienti condizioni di deflusso idrico negli alvei. Attraverso questo provvedimento adottiamo, inoltre, misure per facilitare e semplificare l'attuazione degli interventi straordinari da realizzare". "Finalmente riusciremo a creare le migliori condizioni di deflusso nei nostri fiumi - ha sottolineato l'assessore Sertori - e nello stesso tempo a mettere a disposizione inerti utili per il comparto dell'edilizia, uno dei settori che ha particolarmente sofferto anche a seguito della pandemia. Resta alta e costante l'attenzione di Regione Lombardia verso la difesa del suolo e la tutela dei nostri territori". Il programma straordinario di interventi di manutenzione degli alvei, così come aggiornato, individua le aree interessate dagli interventi, i volumi da asportare e le condizioni di intervento specifiche, nonché le procedure per il rilascio delle concessioni per l'estrazione dei materiali dagli alvei e relative modalità di gestione. (Com)