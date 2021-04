© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 19 aprile arriverà nell'Aula della Camera la proposta di legge di riforma costituzionale sul voto ai 18enni per eleggere il Senato. Il provvedimento ha avuto il via libera, in prima lettura conforme, da entrambi i rami del Parlamento. E' quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio.(Rin)