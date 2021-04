Aerospazio: Saveljev (Roscosmos), fra Italia e Russia possibile cooperazione su telerilevamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il Covid ha avuto un impatto sulla cooperazione aerospaziale fra Italia e Russia, ma è possibile recuperare. Lo ha affermato Sergej Saveljev, vicedirettore generale di Roscosmos per la cooperazione internazionale, prendendo parte alla videoconferenza "Russia-Italia: uniti nello spazio". Saveljev ha ricordato la cooperazione sui programmi pilotati, come l'addestramento dei futuri partecipanti alle missioni spaziali da parte di diversi Paesi del mondo. Attualmente è allo studio la possibilità di cooperazione con l'Italia nello spazio in materia di telerilevamento, ha aggiunto il funzionario russo. Il Covid ha avuto un impatto nell'agenda di cooperazione, ha detto ancora Saveljev, "ma stiamo cercando di recuperare".