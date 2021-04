Lombardia: Fontana a Confesercenti, strumento più importante per sostenere imprese è riapertura attività   

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, hanno incontrato oggi gli esponenti di Confesercenti Lombardia Andrea Panini, vicepresidente vicario; Filippo Caselli, direttore; Antonio Terzi rappresentante delle librerie e cartolibrerie e Marco Copeta di Abivt. Il tema del colloquio, richiesto dalla categoria economica, si è incentrato sulle proposte che gli stessi esercenti stanno presentando in tutte le sedi istituzionali fino ad arrivare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un vero e proprio manifesto dal titolo più che significato 'Portiamo le imprese fuori dalla pandemia' che vuole indicare le azioni urgenti per far superare a tutto il settore la drammatica crisi in cui è precipitato con l'emergenza coronavirus. (segue) (Com)