- In occasione della Giornata mondiale della Salute, "rivendichiamo la liberalizzazione dei brevetti per i vaccini". Lo ha dichiarato in un video pubblicato su Twitter il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. "Il superamento della pandemia passa anche dal superamento delle barriere geografiche. Perché il diritto alla salute è per tutti", ha aggiunto Bombardieri. (Rin)