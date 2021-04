Roma: fermato mentre aggredisce la compagna, arrestato 25enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del Nucleo scalo Termini di Roma hanno arrestato un cittadino romeno di 25 anni, disoccupato e senza fissa dimora, già conosciuto alle forze dell’ordine, notato in piazza dei Cinquecento mentre aggrediva la compagna, una cittadina dell’Ecuador di 30 anni. Il giovane, alla richiesta di esibire i documenti, ha fornito ai militari una carta di identità originale ma palesemente contraffatta, con l’intento di celare i numerosi precedenti cui era gravato. La compagna è stata soccorsa ed accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I dove è stata visitata e medicata. Successivamente è stata dimessa con alcuni giorni di prognosi a causa dei traumi contusi multipli. Nonostante le botte la donna non ha voluto denunciare il compagno. L’uomo è stato però arrestato dai carabinieri per aver dichiarato il falso, portato in caserma e trattenuto a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa di essere condotto presso le aule del Tribunale di Roma per il rito direttissimo. (Rer)