Imprese: Confcommercio Lombardia, basta con la politica delle chiusure, serve road map per riaprire (2)

- "A ciò bisogna aggiungere il crollo verticale di tutto il comparto dell'accoglienza, con la maggior parte degli alberghi chiusi e fatturati crollati del 90% e la seconda Pasqua trascorsa in lockdown. Il sistema, così, non regge". Per questo, secondo Confcommercio Lombardia, occorre un piano preciso per le riaperture: "Serve uno scatto, un approccio diverso: dobbiamo andare oltre la logica delle chiusure e non si può più navigare a vista" rileva Massoletti. "In altri Paesi è stato offerto un orizzonte preciso. Oggi ci sono i vaccini, abbiamo i protocolli di sicurezza: dobbiamo calendarizzare le riaperture. A tutti gli effetti molte attività possono lavorare nel rispetto assoluto delle normative e nella sicurezza di tutti. La crisi economica legata alla pandemia è profondamente antidemocratica: per molti le cose non sono cambiate, o le conseguenze sono state limitate; ma per migliaia di piccoli imprenditori e per le loro famiglie è un disastro. Per questo occorre ripartire in sicurezza e bisogna sapere quando e come. Prima che sia troppo tardi" conclude il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia. (Com)