Commercio: Ana Ugl, Lamorgese faccia rispettare ai sindaci leggi su ambulanti

- Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, "faccia rispettare la legge" alla sindaca di di Roma, Virginia Raggi, e al sindaco di Olbia, Settimio Nizzi, in merito alla gestione delle licenze dei commercianti ambulanti. È quanto chiedono in una nota gli esponenti di Ana Ugl, Ivano Zonetti, Angelo Pavoncello e Marrigo Rosato. "Si stanno esasperando gli animi - spiegano in una nota -. La sindaca Raggi e il sindaco Nizzi stanno violando ben due leggi nazionali che hanno prima escluso gli ambulanti dalla direttiva cosiddetta Bolkestein e poi rinnovato con delle condizioni specifiche per 12 anni i titoli amministrativi. Ribadiamo la ferma condanna di chi va in piazza a fare scontri con le forze dell’ordine, che spesso si sono schierate dalla nostra parte nel cercare soluzioni pacifiche che rispettino il diritto al lavoro. A loro va la nostra piena solidarietà per gli attacchi ricevuti ieri a piazza Montecitorio che ha visto feriti alcuni agenti. Ma così come noi abbiamo il coraggio di gridare che i nostri manifestanti se usano la violenza vanno condannati senza se e senza ma, altrettanto il governo e il ministro Luciana Lamorgese devono avere il coraggio di alzare la voce contro quei sindaci che non rispettano la legge. È chiaro che quello che è accaduto ieri non deve oscurare la protesta dei tanti lavoratori ambulanti, fieristi e delle altre attività economiche che pacificamente volevano far sentire il loro grido di allarme". (Com)