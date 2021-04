Credito: Sabatini (Abi), Patrimonio rilancio strumento importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Uno strumento importante sarà il Patrimonio rilancio gestito dalla Cdp, di cui è stato recentemente approvato il regolamento con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze”, e che “consentirà interventi su due filoni: uno nella logica degli aiti di Stato, secondo il perimetro definito dal temporary framework della Commissione europea, e un secondo filone di interventi a mercato", con la possibilità di attivare capitale per le imprese. Lo ha detto il direttore generale dell'Associazione bancaria italiana (Abi), Giovanni Sabatini, in audizione nella commissione Finanze della Camera sulle tematiche relative allo squilibrio della struttura finanziaria delle imprese italiane in connessione all’emergenza Covid.(Rin)