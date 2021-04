Frosinone: Pompeo (Provincia), in audizione a Senato chiesti aiuti rapidi e ‘patto’ scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massima rapidità nell'erogazione dei sostegni anti-crisi a cittadini e imprese. Accelerazione delle procedure per la verifica dei requisiti per accedere alle agevolazioni. Misure economiche direttamente erogate a Province e Comuni per implementare i servizi alle comunità e inserimento delle polizie locali tra le categorie che hanno diritto a sostegni per la genitorialità. Ma anche copertura finanziaria delle minori entrate per il canone unico patrimoniale sostitutivo della Tosap anche per le Province e la sospensione per almeno tre anni dell'obbligo per Comuni, Province e Città metropolitane a fare accantonamenti ad hoc nei propri bilanci per il ripiano delle perdite. Sono queste "le richieste - si legge in una nota della Provincia di Frosinone-, che il presidente della Provincia di Frosinone, presidente di Upi Lazio e membro di Upi nazionale, Antonio Pompeo, ha avanzato questa mattina al Governo, nel corso dell'audizione alle Commissioni Bilancio e Finanza del Senato sul disegno di legge di conversione del Decreto Sostegni, alla quale ha partecipato come rappresentante di Upi nazionale. Pur sottolineando l'impegno del Governo, Pompeo ha chiesto un'accelerazione delle procedure, con la verifica delle situazioni di criticità direttamente sui territori, in modo da trovare soluzioni condivise e applicare procedure snelle per la verifica dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni e ai benefici economici". (segue) (Com)