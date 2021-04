Frosinone: Pompeo (Provincia), in audizione a Senato chiesti aiuti rapidi e ‘patto’ scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Decreto Sostegni –ha spiegato nella nota lo stesso Pompeo- conferma l'impegno del Governo a garantire ai cittadini e alle imprese assistenza e aiuto per resistere alla crisi, aiuti però che devono arrivare con la massima rapidità a chi ne ha bisogno. Acceleriamo le procedure, verifichiamo sui territori le criticità e troviamo soluzioni insieme, definiamo procedure snelle per la verifica dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni e ai benefici economici, e magari utilizziamo più controlli ex post. Dalla rapidità con cui sapremo rispondere ai cittadini dipenderà anche il mantenimento dell'equilibrio sociale". Pompeo ha poi puntato l'attenzione sulla necessità di inserire le polizie locali tra le categorie che hanno diritto ai sostegni economici per la genitorialità e sul 'Patto per la ripresa della scuola'. "Il Decreto –ha sottolineato- assegna 150 milioni di euro in favore delle istituzioni scolastiche per garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza nel periodo marzo-giugno e settembre-dicembre 2021. Per questo chiediamo che sia chiaramente indicato il pieno coinvolgimento di Province, Comuni e Città metropolitane, gli enti locali proprietari degli edifici scolastici, in modo da arrivare alla definizione di un vero e proprio 'Patto per la ripresa della scuola' a partire già dalla prossima estate". (segue) (Com)