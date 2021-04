Frosinone: Pompeo (Provincia), in audizione a Senato chiesti aiuti rapidi e ‘patto’ scuole (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Provincia di Frosinone, - ha concluso Pompeo - abbiamo continuato a lavorare nonostante l'emergenza per assicurare edifici moderni, sicuri, energeticamente efficienti e nel pieno rispetto dell'ambiente, programmando addirittura, dopo anni che non accadeva, la realizzazione di una nuova scuola nel capoluogo attraverso un concorso di progettazione. E questo proprio perché è la scuola il primo luogo da cui si deve ripartire e dove la crescita e lo sviluppo trovano le basi migliori per lo sviluppo del Paese". (Com)