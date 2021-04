Agroalimentare: Confagricoltura su proteste contro tagli alla Pac, siamo settore con più valore aggiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante i limiti imposti dall'emergenza sanitaria, gli agricoltori francesi e spagnoli hanno deciso di scendere in piazza per protestare contro le prospettive di riforma della politica agricola comune: alcune manifestazioni si sono già svolte, ed altre sono in programma per l'intero mese di aprile. Come riferisce una nota di Confagricoltura, le proteste sono motivate dalle ipotesi di riduzione dei trasferimenti diretti della Pac, soprattutto a scapito delle imprese di maggiore dimensione economica: in Spagna, in particolare, il governo punta a stabilire un aiuto uguale per tutti gli agricoltori, indipendentemente dalle specializzazioni produttive e dalla diversa struttura dei costi di produzione. "Seguiamo con molta attenzione le iniziative varate dalle principali organizzazioni degli agricoltori francesi e spagnoli, e condividiamo le loro preoccupazioni", ha dichiarato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, aggiungendo che gli aiuti diretti della Pac costituiscono una “rete di protezione per il reddito degli agricoltori: rimetterla in discussione avrebbe un pesante effetto negativo sulla competitività delle imprese e sull'efficienza del sistema agroalimentare”. (segue) (Com)