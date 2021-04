Agroalimentare: Confagricoltura su proteste contro tagli alla Pac, siamo settore con più valore aggiunto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agricoltura, ha continuato, è il settore produttivo che ha registrato la minore riduzione del valore aggiunto lo scorso anno. “La Pac deve adattarsi alla domanda dei consumatori e alle nuove esigenze poste dai cambiamenti climatici, restando a tutti gli effetti una politica con finalità economiche di tutela e valorizzazione delle produzioni", ha aggiunto Giansanti, ricordando che il negoziato in corso tra Parlamento, Consiglio e Commissione europea sulla nuova Pac dovrebbe concludersi entro il prossimo mese di giugno. A seguire, entro la fine dell'anno corrente, gli Stati membri dovranno trasmettere alla Commissione europea i propri piani strategici per l'applicazione del nuovo assetto normativo. "In altri Paesi il lavoro di redazione è già stato avviato da tempo, con una stretta collaborazione tra amministrazione centrale, regioni e organizzazioni professionali: le proteste degli agricoltori francesi e spagnoli stanno ad indicare la complessità del lavoro che ci aspetta ai fini della tutela delle imprese e della salvaguardia del potenziale produttivo dell'agricoltura dell'Unione europea", ha concluso. (Com)