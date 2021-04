Turchia: Erdogan, svilupperemo relazioni in tutto il mondo sulla base di diritti e giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia intende sviluppare le sue relazioni con diversi Paesi del mondo “sulla base dei diritti e della giustizia”. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando oggi al gruppo parlamentare del suo partito Giustizia e sviluppo (Akp) ad Ankara. “Specialmente in Paesi con cui abbiamo relazioni strette, come l’Unione europea, gli Stati Uniti, la Russia, l’Iran, i Paesi dell’Asia centrale, il mondo arabo, siamo decisi a sviluppare le nostre relazioni con tutti sulla base dei diritti e della giustizia”, ha detto Erdogan. “Stiamo lavorando attivamente per trovare una soluzione permanente a ogni crisi regionale, dalla Siria alla Libia, dal Mediterraneo orientale al Mar Egeo, da Cipro al Nagorno-Karabakh”, ha proseguito. A proposito della Siria, il capo dello Stato turco ha aggiunto che Ankara continuerà a “compiere ogni sforzo (…) per realizzare un clima di pace, fiducia e stabilità sulla base dell’integrità territoriale e dell’unità nazionale”. (Tua)